Помогите СРОЧНО 70 БАЛЛОВ!!!! ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО ЗА РАСТЕНИЕ ЕСЛИ ИЗВЕСТНО ЧТО ОНО ??АСТЕТ В КРЫМУ И ЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ В КАЧЕСТВЕ ПРИПРАВЫ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

Биология

Помогите СРОЧНО 70 БАЛЛОВ!!!! ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО ЗА РАСТЕНИЕ ЕСЛИ ИЗВЕСТНО ЧТО ОНО ??АСТЕТ В КРЫМУ И ЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ В КАЧЕСТВЕ ПРИПРАВЫ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

Автор: Гость