Помогите СРОЧНО 70 БАЛЛОВ!!!! ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО ЗА РАСТЕНИЕ ЕСЛИ ИЗВЕСТНО ЧТО ОНО ??АСТЕТ В КРЫМУ И ЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ В КАЧЕСТВЕ ПРИПРАВЫ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Биология
Помогите СРОЧНО 70 БАЛЛОВ!!!! ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО ЗА РАСТЕНИЕ ЕСЛИ ИЗВЕСТНО ЧТО ОНО ??АСТЕТ В КРЫМУ И ЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ В КАЧЕСТВЕ ПРИПРАВЫ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
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