Помогите срочно!!!! Автобус за промежуток времени t1=10мин прошёл путь s1=1,0*10 в четвёр??ой степени метров. Сколько времени будет затрачено на прохождение пути s2=120 км с той же средней скоростью?

Физика
Помогите срочно!!!! Автобус за промежуток времени t1=10мин прошёл путь s1=1,0*10 в четвёр??ой степени метров. Сколько времени будет затрачено на прохождение пути s2=120 км с той же средней скоростью?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S1=1*10^4=10 км t=10мин/60=0,168 часа S1=Vср*t=>Vср=S1/t=10/0,168= 60 км/ч S2=Vср*t=>t=S2/Vср=120/60= 2 часа. Или можно решить ещё проще, S1 - это 10 км, тогда S2 - в 120/10= 12 раз больше. Тогда понадобится в 12 раз больше времени. t=12t1=12*10=120 минут, или 2 часа
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