Помогите! Срочно! Даю 20 баллов! Используя рисунок 69 и карты атласа, определите, н?? какой литосферной плите живем мы. С какими крупными плитами она граничит?

География

Помогите! Срочно! Даю 20 баллов! Используя рисунок 69 и карты атласа, определите, н?? какой литосферной плите живем мы. С какими крупными плитами она граничит?

Автор: Гость