Помогите! Срочно! Даю 20 баллов! Используя рисунок 69 и карты атласа, определите, н?? какой литосферной плите живем мы. С какими крупными плитами она граничит?
География
Помогите! Срочно! Даю 20 баллов! Используя рисунок 69 и карты атласа, определите, н?? какой литосферной плите живем мы. С какими крупными плитами она граничит?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде бы на биосфере
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