Помогите СРОЧНО!!!ДАЮ МНОГО БАЛОВ!!!Одна машинистка в день перепечатывает в день 40 ??траниц рукописи другая-35. Успеют ли они перепечатать перепечатать за 6 дней 510 страниц, если буду работать вместе.

Математика

Помогите СРОЧНО!!!ДАЮ МНОГО БАЛОВ!!!Одна машинистка в день перепечатывает в день 40 ??траниц рукописи другая-35. Успеют ли они перепечатать перепечатать за 6 дней 510 страниц, если буду работать вместе.

Автор: Гость