Помогите СРОЧНО!!!ДАЮ МНОГО БАЛОВ!!!Одна машинистка в день перепечатывает в день 40 ??траниц рукописи другая-35. Успеют ли они перепечатать перепечатать за 6 дней 510 страниц, если буду работать вместе.
Математика
Помогите СРОЧНО!!!ДАЮ МНОГО БАЛОВ!!!Одна машинистка в день перепечатывает в день 40 ??траниц рукописи другая-35. Успеют ли они перепечатать перепечатать за 6 дней 510 страниц, если буду работать вместе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет не может за 6 дней будет 456
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