Помогите!!! срочно! география 7 класс назовите реки с координатами ( 3 ю.ш. 30*в.д; 9*с.ш 11*з.д; 12* ю.ш 27* в.д: 28* ю.ш и 29*в.д) пожалуйста очень срочно! !

География

Помогите!!! срочно! география 7 класс назовите реки с координатами ( 3 ю.ш. 30*в.д; 9*с.ш 11*з.д; 12* ю.ш 27* в.д: 28* ю.ш и 29*в.д) пожалуйста очень срочно! !

Автор: Гость