Помогите!!! срочно! география 7 класс назовите реки с координатами ( 3 ю.ш. 30*в.д; 9*с.ш 11*з.д; 12* ю.ш 27* в.д: 28* ю.ш и 29*в.д) пожалуйста очень срочно! !
География
Помогите!!! срочно! география 7 класс назовите реки с координатами ( 3 ю.ш. 30*в.д; 9*с.ш 11*з.д; 12* ю.ш 27* в.д: 28* ю.ш и 29*в.д) пожалуйста очень срочно! !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) скорее всего касаи 2_ардо кола 3)данбо 4)эл мения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Українська література