ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!! Какое решение имеет уравнение( это матрица знак | означает единую черту |2x+1 3| =0 |x+5 2| ответы 1)2 2)3 3)13 4)0

Алгебра
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!! Какое решение имеет уравнение( это матрица знак | означает единую черту |2x+1 3| =0 |x+5 2| ответы 1)2 2)3 3)13 4)0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I 2x+1   3 I  I×2       I 4x+2     6 I  I строка-II строка   I x-13  0 I  ⇒ I x+5     2 I  I×3       I 3x+15   6 I                                   I x+5   2 I   x-13=0 x=13, Ответ: х=13.
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