ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!! Какое решение имеет уравнение( это матрица знак | означает единую черту |2x+1 3| =0 |x+5 2| ответы 1)2 2)3 3)13 4)0
Алгебра
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!! Какое решение имеет уравнение( это матрица знак | означает единую черту |2x+1 3| =0 |x+5 2| ответы 1)2 2)3 3)13 4)0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I 2x+1 3 I I×2 I 4x+2 6 I I строка-II строка I x-13 0 I ⇒ I x+5 2 I I×3 I 3x+15 6 I I x+5 2 I x-13=0 x=13, Ответ: х=13.
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