ПОМОГИТЕ СРОЧНО! Канистра объемом 35 л разделена на две части таким образом, что в одной части находится 5 г азота, а в другой -3 г гелия. Температуры газов одинаковы. Когда п ерегородка сломалась, газы перемешались, ...
ПОМОГИТЕ СРОЧНО! Канистра объемом 35 л разделена на две части таким образом, что в одной части находится 5 г азота, а в другой -3 г гелия. Температуры газов одинаковы. Когда п ерегородка сломалась, газы перемешались, и давление оказалось равным 150 кПа. Температура газов в канистре в начальный момент времени была равноа... К. Молярная масса азота 14г/моль, гелия - 2г/моль. (Ответ округлить до целых)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
После того, как перегородка сломалась, давление газов определялось законом Дальтона: P = P1 + P2 выразим P1 (азот) и P2(гелий) через уравнение Менделеева-Клапейрона и вынесем RT/V за скобки: P = (RT/V) * ((m1/M1) + (m2/M2)), отсюда температура равна: T = (P V) / (R (v1 + v2)), где v - количество вещества T = (15*10^(4)*35*10^(-3)) / (8,31*(0,357+1,5)) 340,2 K