ПОМОГИТЕ СРОЧНО! Канистра объемом 35 л разделена на две части таким образом, что в одной части находится 5 г азота, а в другой -3 г гелия. Температуры газов одинаковы. Когда п ерегородка сломалась, газы перемешались, и давление оказалось равным 150 кПа. Температура газов в канистре в начальный момент времени была равноа... К. Молярная масса азота 14г/моль, гелия - 2г/моль. (Ответ округлить до целых)