Помогите срочно контрольную с логорифмами log2 (x^2-10x+25)=3 log8 (7x+1)=2 log1/2 (x^2-7x+14)=-1 log6 (16-20x)-log6 (3x+4)=2 lg^2x+4lgx-12=0
Математика
Помогите срочно контрольную с логорифмами log2 (x^2-10x+25)=3 log8 (7x+1)=2 log1/2 (x^2-7x+14)=-1 log6 (16-20x)-log6 (3x+4)=2 lg^2x+4lgx-12=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Братан прости не в моих силах
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Периметр треугольника ABC равен 14.3. AC больше BC в 1.5 раза и AC меньше AB на 13см.Найти сто??оны ABC
Геометрия
Найдите косинус угла q между векторами :вектор ВА и ВЕКТОР ДС, точки А (3; 2), В (-1; 2), С (2; 0), Д (-3;-4)