Помогите!!!!Срочно!!! lt;br /gt;У Вити и Мити 620 марок, причём у Вити в четыре раза больше марок, чем у Мити. Сколько марок у Мити? но не уравнения а по действиям

Математика

Помогите!!!!Срочно!!! lt;br /gt;У Вити и Мити 620 марок, причём у Вити в четыре раза больше марок, чем у Мити. Сколько марок у Мити? но не уравнения а по действиям

Автор: Гость