Помогите!!!!Срочно!!! lt;br /gt;У Вити и Мити 620 марок, причём у Вити в четыре раза больше марок, чем у Мити. Сколько марок у Мити? но не уравнения а по действиям

Математика
Помогите!!!!Срочно!!! lt;br /gt;У Вити и Мити 620 марок, причём у Вити в четыре раза больше марок, чем у Мити. Сколько марок у Мити? но не уравнения а по действиям
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По действиям? Как? Такие нужно только уравнением решать
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