Помогите!!!!Срочно!!! lt;br /gt;У Вити и Мити 620 марок, причём у Вити в четыре раза больше марок, чем у Мити. Сколько марок у Мити? но не уравнения а по действиям
Математика
Помогите!!!!Срочно!!! lt;br /gt;У Вити и Мити 620 марок, причём у Вити в четыре раза больше марок, чем у Мити. Сколько марок у Мити? но не уравнения а по действиям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По действиям? Как? Такие нужно только уравнением решать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Составить сложный план "БЕЖИН ЛУГ" Образец: 1. Прекрастный июльский день: а)Кротка?? заря б)Знойный полдень в)Спокойный закат. Ребята очень с...
Обществознание
Русский язык
Английский язык