Помогите срочно!!! Метафоры, олицетворения и эпитеты к стихотворению Есенина "Низкий дом с голубыми ставнями"

Литература
Помогите срочно!!! Метафоры, олицетворения и эпитеты к стихотворению Есенина "Низкий дом с голубыми ставнями"
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Автор: Гость
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Гость:
Эпитеты («родимый дом», «голубую Русь», «золотою лягушкой», «на тихой воде»),  бедных небес, седых журавлей, нежность грустную, тощие дали, юные года ... метафоры («березняк…теплеет матери старой грусть», «седина у отца пролилась в бороде», «листьев…дождь»), ситцем небес олицетворения  («долго петь и звенеть пурге», «стережёт голубую Русь старый клён на одной ноге», «тот старый клён на меня похож»,  сравнения («золотою лягушкой луна распласталась», «словно яблонный цвет, седина»)
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