ПОМОГИТЕ СРОЧНО!Мне нужно составить 5-6 предложений со словом шофёр в разных падеж??ых формах единственного и множественного числа.Используй в сочетании с этим именем существительным имена прилагательные молодой опытный умелый.

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ПОМОГИТЕ СРОЧНО!Мне нужно составить 5-6 предложений со словом шофёр в разных падеж??ых формах единственного и множественного числа.Используй в сочетании с этим именем существительным имена прилагательные молодой опытный умелый.

Автор: Гость