Помогите, срочно!!! Мне нужно узнать, какие имеет приспособления к среде обитания и к жизни снежный барс? Срочно надо!!!
Окружающий мир
Помогите, срочно!!! Мне нужно узнать, какие имеет приспособления к среде обитания и к жизни снежный барс? Срочно надо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Строение тела: приземистое, - удобство передвижения в гористой местности Окрас: буровато-серый с пятнами темно-серого или черного цвета, - позволяют незаметно подбираться к жертве, так как такой окрас сливается с окружающей средой. Хвост: очень длинный,- служит для балансировки при прыжках. И конечно, очень развиты зубы и когти.
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