Помогите срочно надо перечислите физические свойства веществ. 1) определяемые ??рганами чувств. 2) измеряемые приборами.

Химия
Помогите срочно надо перечислите физические свойства веществ. 1) определяемые ??рганами чувств. 2) измеряемые приборами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)твердый,мягкий,жидкий,кристалический, 2)температура плавления, кипения
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