Помогите срочно надо перечислите физические свойства веществ. 1) определяемые ??рганами чувств. 2) измеряемые приборами.
Химия
Помогите срочно надо перечислите физические свойства веществ. 1) определяемые ??рганами чувств. 2) измеряемые приборами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)твердый,мягкий,жидкий,кристалический, 2)температура плавления, кипения
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