Помогите срочно надо плиззз! Туранская низменность- возраст, высота, какими пород??ми сложено, полезные ископаемые
География
Помогите срочно надо плиззз! Туранская низменность- возраст, высота, какими пород??ми сложено, полезные ископаемые
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-3 тысячи лет назад,992м.
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