Помогите!!!! срочно надо !!!!скоро сдавать!!!1 1)какое число надо отнять от числителя ?? знаменателя дроби 31/47,чтобы получить дробь 5/9; 2)ск-ко гектаров в 1 м2 cк-ко часов в 1 с; ск-колитров в 1 см3???

Математика

Помогите!!!! срочно надо !!!!скоро сдавать!!!1 1)какое число надо отнять от числителя ?? знаменателя дроби 31/47,чтобы получить дробь 5/9; 2)ск-ко гектаров в 1 м2 cк-ко часов в 1 с; ск-колитров в 1 см3???

Автор: Гость