Помогите!!!! срочно надо !!!!скоро сдавать!!!1 1)какое число надо отнять от числителя ?? знаменателя дроби 31/47,чтобы получить дробь 5/9; 2)ск-ко гектаров в 1 м2 cк-ко часов в 1 с; ск-колитров в 1 см3???

Математика
Помогите!!!! срочно надо !!!!скоро сдавать!!!1 1)какое число надо отнять от числителя ?? знаменателя дроби 31/47,чтобы получить дробь 5/9; 2)ск-ко гектаров в 1 м2 cк-ко часов в 1 с; ск-колитров в 1 см3???
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)31/47= от числителя 26, от знаменателя 38
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Придумай задачу число 999•1000 скока будет и придумай действия
Ответить
Химия
10,7 г азота прореагировало с водородом найти массу и объем н у полученного газа
Ответить
История
Составьте план рассказа о морском путешествии древних греков используя текст параграфа карту и отрывок из поэмы гомера одиссея в конце параграфа
Ответить
Математика
Плиз решите 573926593 х 936
Ответить
Физика
С какой скоростью движется кит , если для прохождения 3 км ему потребовалось 3 мин 20 с
Ответить