Помогите!!!! срочно надо !!!!скоро сдавать!!!1 1)какое число надо отнять от числителя ?? знаменателя дроби 31/47,чтобы получить дробь 5/9; 2)ск-ко гектаров в 1 м2 cк-ко часов в 1 с; ск-колитров в 1 см3???
Математика
Помогите!!!! срочно надо !!!!скоро сдавать!!!1 1)какое число надо отнять от числителя ?? знаменателя дроби 31/47,чтобы получить дробь 5/9; 2)ск-ко гектаров в 1 м2 cк-ко часов в 1 с; ск-колитров в 1 см3???
Ответ(ы):
Гость:
1)31/47= от числителя 26, от знаменателя 38
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