Помогите срочно,найдите и исправьте ошибки с однородными членами,Запишите исправленный вариант! (1) Эта книга посвящена вопросам музыки,живописи,графики,культуры. (2) Нас со всех сторон обступили дубы,липы,пихты,ели и другие ...

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Помогите срочно,найдите и исправьте ошибки с однородными членами,Запишите исправленный вариант! (1) Эта книга посвящена вопросам музыки,живописи,графики,культуры. (2) Нас со всех сторон обступили дубы,липы,пихты,ели и другие лиственные деревья. (3) Это пособие можно не только использовать в подготовке к устному,но и письменному экзамену. (4) Хорошо относящиеся к учебе и стремясь относиться еще лучше,студенты добились больших успехов. (5) Писатель тщательно изучил и рассказал нам об истории Урала. (6) В нашем отделе можно купить канцелярские товары,карандаши,папки,тетради. (7) Поступок был жестоким и необъяснимым с точки зрения свидетелей. (8) Книга говорит о пороках современного общества и вызывала живой читательский интерес. (9) Хорошо отвечали на экзамене как выпускники школы,а также учащиеся восьмых классов. (10) Во всем мире люди доверяют и пользуются этим лекарством

Автор: Гость