Помогите срочно. Нам дали задание по истории.Что бы мы рассказали о своих предках,бабушкая про бабушках,дедушек,про дедушек.Родители мамы,родители папа.Были ли о войне и т.д.ВОт об этом надо рассказать.ПОМОГИТЕ.

История

Помогите срочно. Нам дали задание по истории.Что бы мы рассказали о своих предках,бабушкая про бабушках,дедушек,про дедушек.Родители мамы,родители папа.Были ли о войне и т.д.ВОт об этом надо рассказать.ПОМОГИТЕ.

Автор: Гость