Помогите срочно. Нам дали задание по истории.Что бы мы рассказали о своих предках,бабушкая про бабушках,дедушек,про дедушек.Родители мамы,родители папа.Были ли о войне и т.д.ВОт об этом надо рассказать.ПОМОГИТЕ.
История
Помогите срочно. Нам дали задание по истории.Что бы мы рассказали о своих предках,бабушкая про бабушках,дедушек,про дедушек.Родители мамы,родители папа.Были ли о войне и т.д.ВОт об этом надо рассказать.ПОМОГИТЕ.
Ответ(ы):
Гость:
Во-первых мне нужна история о твоих бабушек и дедушек...А во-вторых я тебе только потом смогу составить рассказ.
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