Помогите срочно, напишите пожалуйста решение и условие задачи находится в 5 группе периодической системы химических элементов Менделеева. Относительная малекулярная масса высш его оксида вдвое больше относительной мал...

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Помогите срочно, напишите пожалуйста решение и условие задачи находится в 5 группе периодической системы химических элементов Менделеева. Относительная малекулярная масса высш его оксида вдвое больше относительной малекулярной массы хлора.
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Ответ(ы):
Гость:
Mr(R2O5) = 2Mr(Cl2) = 142 Mr(R) = (142 - 80) : 2 = 31 R - P (Фосфор)
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