Помогите срочно, напишите пожалуйста решение и условие задачи находится в 5 группе периодической системы химических элементов Менделеева. Относительная малекулярная масса высш его оксида вдвое больше относительной мал...

Разное

Помогите срочно, напишите пожалуйста решение и условие задачи находится в 5 группе периодической системы химических элементов Менделеева. Относительная малекулярная масса высш его оксида вдвое больше относительной малекулярной массы хлора.

Автор: Гость