ПОМОГИТЕ! СРОЧНО НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ! составьте словосочетания и предложения из слов: птица, край, зимовать, улетать, теплый, какой, не, в.

Улетающая птица 1.Птица улетает на юг. черноморский край 2.Черноморский край просуществовал совсем не долго. останемся зимовать 3.в этом году остаемся зимовать в Англии. улетать навсегда 4.Сегодня мы улетаем навсегда. теплый свитер 5.Бабушка связала очень теплый свитер какой цвет 6.Какой цвет твоего автомобиля? не лги 7.не надо мне лгать сынок. в море 8.в море много ракушек.