Помогите срочно нужно. 1)Какой угол называется внешним углом треугольника? Докажите, что внешний угол треугольника не смежных с ним. 2) Докажите что в любом треугольнике либо все углы острые либо два угла острые а тр...

Помогите срочно нужно. 1)Какой угол называется внешним углом треугольника? Докажите, что внешний угол треугольника не смежных с ним. 2) Докажите что в любом треугольнике либо все углы острые либо два угла острые а третий тупой или прямой. 3)Какой треугольник называется остроугольным? какой треугольник называется тупоугольным? 4) Какой треугольник называется прямоугольным? как называются стороны прямоугольного треугольника? 5) Докажите что в треугольнике a) против большей стороны лежит больший угол b) обратно против большего угла лежит большая сторона. 6)Докажите что в прямоугольном треугольнике гипотенуза больше катета.

1)Внешним углом треугольника при данной вершине называется угол, смежный с углом треугольника при этой вершине. 2) Острый угол- угол с градусной мерой менее 90гр. сумма градусов углов треугольника 180гр. соответственно если 2 угла тупые то это уже более 180 градусов, а для 3-го ничего не остаётся, поэтому тупой или прямой угол в треуг. может быть только один. 3)Остроугольным треугольником называется треугольник, у которого все три угла острые... Тупоугольным треугольником называется треугольник, у которого один из углов тупой.