ПОМОГИТЕ СРОЧНО !!! НУЖНО НАПИСАТЬ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ остров сокровищ Р,Стивенсон начало середина конец из книги и связано по смыслу пожалуйста помогите

Однажды в трактире остановился странный мужчина, который чего то боялся. Оказывается он боялся черной метки - знака смерти- который все таки получил. Но вскоре он умер, оставив трактирщику карту для поиска сокровищ. Трактирщик, доктор и капитан отправляются на поиски сокровищ, а за ними следует шайка пиратов.