ПОМОГИТЕ СРОЧНО НУЖНО!!!! 11. Что отличает государство от других институтов полити??еской системы? 1) представление интересов определенных групп 2) право издавать законы 3) разработка политических программ 4) объединение д...

Обществознание

ПОМОГИТЕ СРОЧНО НУЖНО!!!! 11. Что отличает государство от других институтов полити??еской системы? 1) представление интересов определенных групп 2) право издавать законы 3) разработка политических программ 4) объединение для совместной деятельности 12. Пропорциональная избирательная система отличается от избирательных систем иных типов тем, что в ней 1) формируются избирательные округа 2) осуществляется общественный контроль над подсчетом голосов 3) проводится избирательная кампания 4) выдвигаются кандидаты списками от политических партий 13. В государстве Z высшие органы власти формируются выборным путем. Какая дополнительная информация позволят сделать вывод, что государство Z-президентская республика? 1) В государстве действуют разнообразные политические партии и движения, представляющие весь спектр социальных инересов 2) Граждане данного государства не имеют права на двойное гражданство 3) Парламен состоит из двух палат, верхняя палата формируется из представителей регионов 4) Всенародно выбранный глава государства является также и главой исполнительной власти 14. Верны ли следующие суждения о роли СМИ в демократическом обществе? А. СМИ обеспечивают представителям различных социальных групп возможность публично выражать свою позицию. Б. СМИ могут инициировать политические изменения путем широкой постановки определенных социальных проблем и привлечения к ним внимания государства и общества. 1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 15. Право как социальный регулятор всегда 1) является воплощением идеала справедливости 2) поддерживается общественным мнением 3) охраняется силой государства 4) исполняется всеми гражданами 16. Согласно Трудовому Кодексу РФ одна из обязанностей работника 1) своевременно и в полном объеме получать зарплату 2) соблюдать трудовую дисциплину 3) защищать свои трудовые права 4) получать работу в соответствии с трудовым договором 17. Иван Петрович успешно прошел собеседование при приеме на работу. Но работодатель отдал предпочтение другому претенденту, менее успешно прошедшему собеседование, только потому, что он моложе. Иван Петрович обратился в суд. В судебном разбирательстве он будет участвовать, как 1) обвиняемый 2) подозреваемый 3) ответчик 4) истец 18. Верны ли следующие суждения о правах и обязанностях налогоплательщиков? А. Налогоплательщик имеет право использовать налоговые льготы при наличии оснований в порядке, установленном законодательством. Б. Налогоплательщик обязан выполнять законные требования налогового органа об устранении выявленных нарушений законодательства о налогах. 1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 19. В структуру законодательной власти РФ входит 1) Федеральная налоговая служба 2) Государственная Дума 3) Администрация Президента РФ 4) Правительство Московской области 20. Верны ли суждения об источниках права? А. Нормативные акты как источник права в РФ многообразны: это и конституция РФ, и конституционный закон, и федеральный закон, и подзаконный акт. Б. Все виды нормативных актов в РФ равнозначны по их юридической силе. 1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны

Автор: Гость