ПОМОГИТЕ СРОЧНО! обьясните правописание одной и две н в причастиях Просеянная мука, засушенные листья, торжественное обещание, картинная галерея, ночу туманна, выточенная деталь, организованная встреча, навеянные книгой мысли, ...

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ПОМОГИТЕ СРОЧНО! обьясните правописание одной и две н в причастиях Просеянная мука, засушенные листья, торжественное обещание, картинная галерея, ночу туманна, выточенная деталь, организованная встреча, навеянные книгой мысли, сожжённое письмо, письмо сожжено, приклеенная марка, выученное стихотворение, услышанная мелодия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Про/сеянная мука, за/сушенные листья, торжественное-прилагательное от сущ. торжество+енн обещание, картинная-от сущ. картин/а+н галерея, ночь туманна-от полного прил. туманная, вы/точенная деталь, организованная-отглагольное прил. от гл.организовать+нн встреча, на/веянные книгой мысли, со/жжённое письмо, письмо сожжено-кр.прич., при/клеенная марка, вы/ученное стихотворение, у/слышанная мелодия
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