ПОМОГИТЕ СРОЧНО! обьясните правописание одной и две н в причастиях Просеянная мука, засушенные листья, торжественное обещание, картинная галерея, ночу туманна, выточенная деталь, организованная встреча, навеянные книгой мысли, ...
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ПОМОГИТЕ СРОЧНО! обьясните правописание одной и две н в причастиях Просеянная мука, засушенные листья, торжественное обещание, картинная галерея, ночу туманна, выточенная деталь, организованная встреча, навеянные книгой мысли, сожжённое письмо, письмо сожжено, приклеенная марка, выученное стихотворение, услышанная мелодия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Про/сеянная мука, за/сушенные листья, торжественное-прилагательное от сущ. торжество+енн обещание, картинная-от сущ. картин/а+н галерея, ночь туманна-от полного прил. туманная, вы/точенная деталь, организованная-отглагольное прил. от гл.организовать+нн встреча, на/веянные книгой мысли, со/жжённое письмо, письмо сожжено-кр.прич., при/клеенная марка, вы/ученное стихотворение, у/слышанная мелодия
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