ПОМОГИТЕ СРОЧНО! обьясните правописание одной и две н в причастиях Просеянная мука, засушенные листья, торжественное обещание, картинная галерея, ночу туманна, выточенная деталь, организованная встреча, навеянные книгой мысли, ...

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ПОМОГИТЕ СРОЧНО! обьясните правописание одной и две н в причастиях Просеянная мука, засушенные листья, торжественное обещание, картинная галерея, ночу туманна, выточенная деталь, организованная встреча, навеянные книгой мысли, сожжённое письмо, письмо сожжено, приклеенная марка, выученное стихотворение, услышанная мелодия

Автор: Гость