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Помогите срочно очень срочно |5*+3|-3=0
Помогите срочно очень срочно |5*+3|-3=0
Ответ(ы):
Ответил Гость:
5х+3-3=0 плюс и минус сокращаются 5х=0 х=0
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