Помогите срочно плз Найдите производные функции: a)y=3x^5+8x^3+7x^2-√3 б)у=5х-2/4 в)у=7/х+3???х-tg x г)у=3х-5/2х-4 д)у=√2-5х

Алгебра
Помогите срочно плз Найдите производные функции: a)y=3x^5+8x^3+7x^2-√3 б)у=5х-2/4 в)у=7/х+3???х-tg x г)у=3х-5/2х-4 д)у=√2-5х
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