Помогите срочно! Пожалуйста! 19.09.2016 в 21:15 Задание: Продолжите текст по данному началу. Есть среди животных удивительные мастера маскировки…

К примеру хамелион , гусеница , кузнечик и многие другие . Хамелион може. принять любую окраску за считаные секунды так что и заметить сложно.Гусеница как только увидит птицу сразу прикинется веткой или листиком не отличишь. А кузнечик как гусеница листиком прикидывается.Люди учатся маскировки у животных.