ПОМОГИТЕ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА 6,5 : 1,5 0,09 вычислите

ПОМОГИТЕ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА 6,5 : 1,5 0,09 вычислите

Ответ(ы):

Ответил Гость:
написано все правильно, просто в ответе домножила не на 3, а на 2 случайно
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