ПОМОГИТЕ , СРОЧНО. ПОЖАЛУЙСТА. от каждого имени существительного образуйте имена прилагательные и поставьте его в форму каждого из падежей в ед и мн ч в числе мужского , женск ого и среднего рода. А вот и сами слов...

ПОМОГИТЕ , СРОЧНО. ПОЖАЛУЙСТА. от каждого имени существительного образуйте имена прилагательные и поставьте его в форму каждого из падежей в ед и мн ч в числе мужского , женск ого и среднего рода. А вот и сами слова : серебро , весна , мышь , искусство.