ПОМОГИТЕ , СРОЧНО. ПОЖАЛУЙСТА. от каждого имени существительного образуйте имена прилагательные и поставьте его в форму каждого из падежей в ед и мн ч в числе мужского , женск ого и среднего рода. А вот и сами слов...
ПОМОГИТЕ , СРОЧНО. ПОЖАЛУЙСТА. от каждого имени существительного образуйте имена прилагательные и поставьте его в форму каждого из падежей в ед и мн ч в числе мужского , женск ого и среднего рода. А вот и сами слова : серебро , весна , мышь , искусство.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Вот, как пример одно влево, а остальные делай сама, это же не трудно, делай по моему примеру: И. п. Серебряная, серебряный, серебряное Р. п. Серебряной, серебряного, серебряного Д. п. Серебряной, Серебряному, Серебряному В. п. Серебряную, серебряного, серебряного Т. п. Серебряной, серебряным, серебряным, П. п. (о) серебряной, серебряном, серебряном