ПОМОГИТЕ,СРОЧНО,ПОМОГИТЕ! -Найдите значение выражения: |-1 целая 1 вторая |+3,5|= (Прошу,умоляю вас,решите)...

Математика
ПОМОГИТЕ,СРОЧНО,ПОМОГИТЕ! -Найдите значение выражения: |-1 целая 1 вторая |+3,5|= (Прошу,умоляю вас,решите)...
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Ответ(ы):
Гость:
|-1 1/2|+|+3,5|=1 1/2+3,5=1,5+3,5=5
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