Помогите срочно пож !!!!!! 1) задача Четвероклассники за два дня похода прошли 44 км пути , двигаясь с одинаковой скоростью.В первый день они были в пути 6 ч ,а во второй -5 ч. Сколько километров пути прошли четвероклассники ...

Математика

Помогите срочно пож !!!!!! 1) задача Четвероклассники за два дня похода прошли 44 км пути , двигаясь с одинаковой скоростью.В первый день они были в пути 6 ч ,а во второй -5 ч. Сколько километров пути прошли четвероклассники в каждый из этих дней 2) задача Мама купила сыну костюм за 2.400 тг, израсходовав одну троетью часть своих денег.Сколько денег было у мамы-?

Автор: Гость