Помогите срочно пожалуйста На рисунке треугольник АВС-равнобедренный с основан??ем АВ,АС=13 см, АМ=7 см. Найдите АВ и Р треугольника АВС
Геометрия
Помогите срочно пожалуйста На рисунке треугольник АВС-равнобедренный с основан??ем АВ,АС=13 см, АМ=7 см. Найдите АВ и Р треугольника АВС
Ответ(ы):
Гость:
Так Δ АВС равнобедрееный, то СМ - и медиана и высота ⇒ АМ = МВ = 7см ⇒ АВ = АМ + МВ = 7+7 = 14 (см) Р авс = АВ+ВС+АС = 13+13+14 = 40 (см) Ответ: 14 см, 40 см
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