Помогите срочно пожалуйста На рисунке треугольник АВС-равнобедренный с основан??ем АВ,АС=13 см, АМ=7 см. Найдите АВ и Р треугольника АВС

Геометрия

Помогите срочно пожалуйста На рисунке треугольник АВС-равнобедренный с основан??ем АВ,АС=13 см, АМ=7 см. Найдите АВ и Р треугольника АВС

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