Помогите срочно пожалуйста по Литературе.Нам задали оценить сказку Буратино,но я уже её не помню!Помогите умоляю вас!Заранее огромное спасибо,и могу помочь с другими предметами

Гость: Гость:

Буратино я смотрел его в детстве и он мне очень понравился там описывается предательство дружеские цепи предонасти отец буратины папа Карле был добрым и честным человеком но злой Тарас бульба который всех нещедит убивая на своём пети даже можно сказать устроняя сопернеков. Ну и всё что я мог написать потому что я и сам не помнь ну там ещё была черепаха