Помогите срочно пожалуйста. Write answers to the questions. 1. Do you like travellinq? 2. With whom do you usually travel? 3. When do you usually travel? 4. How long are your trips? 5. Where are you going next summer? 6....

Гость: Гость:

Я напишу перевод вопросов, поскольку не знаю твои предпочтения: 1.Ты любишь путешествовать? 2.С кем ты обычно путешествуешь? 3.Когда ты обычно путешествуешь? 4.Долго ли длятся твои поездки? 5.Куда ты собираешься поехать в следующем году летом? 6.Что бы ты хотела увидеть и посетить? Могу перевести ответы на английский)