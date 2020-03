Помогите срочно пожалуйста. Write answers to the questions. 1. Do you like travellinq? 2. With whom do you usually travel? 3. When do you usually travel? 4. How long are your trips? 5. Where are you going next summer? 6....

Английский язык

Помогите срочно пожалуйста. Write answers to the questions. 1. Do you like travellinq? 2. With whom do you usually travel? 3. When do you usually travel? 4. How long are your trips? 5. Where are you going next summer? 6. What would you like to see and visit? 15 баллов. Или посоветуйте очень хороший переводчик который переводит без ошибок.

Автор: Гость