Помогите срочно, продолжите фразу I really want Да так продолжите ,чтобы следующее сло??о было с окончанием ing пожалуйста , долго думаю , не поулчается
Английский язык
Помогите срочно, продолжите фразу I really want Да так продолжите ,чтобы следующее сло??о было с окончанием ing пожалуйста , долго думаю , не поулчается
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I really want TO visit London. дело в том, что при таком начале продолжение с ing не получится:))))))
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