Помогите, срочно!!! Распишите задачу. Пожалуйста! Сколько воды надо добавить в 12л 50% раствора хлорной извести, чтобы получить 30% раствор.
Алгебра
Помогите, срочно!!! Распишите задачу. Пожалуйста! Сколько воды надо добавить в 12л 50% раствора хлорной извести, чтобы получить 30% раствор.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 12 л имеющегося раствора 50 процентов хлорной извести,т.е. 6 литров. Нужно получить раствор, в котором эти 6 литров станут 30 процентами от всего объема, т.е. объем нового раствора 6/30%= 20л. Таким образом, в имеющийся раствор надо добавить 20-12=8 л воды
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