Помогите срочно!!! решите пожалуйста методом сочетания на конкурсе конкурсантам предложили из 10 продуктов выбрать 6. сколькими способами это можно сделать?
Алгебра
Помогите срочно!!! решите пожалуйста методом сочетания на конкурсе конкурсантам предложили из 10 продуктов выбрать 6. сколькими способами это можно сделать?
Ответ(ы):
Гость:
Для того что бы найти сколькими способами это сделать всего лишь надо: 1) 6*10=60 (способов)
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