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Помогите срочно! Решите уравнение sin2x+1=0
Помогите срочно! Решите уравнение sin2x+1=0
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Sin(2x)=-1; 2x=-pi/2+2pi*n, x=-pi/4+pi*n, n принадлежит z
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