Помогите !!!!!! Срочно!!!!!!!!!!! Решите задачи по геометрии) Задача 1 В одном равнобедренном треугольнике угол при вершине равен 24°, а в другом равнобедренном треугольнике угол при основании равен 78°. Подобны ли эти треуго...

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Общая сумма всех углов в треугольнике равна 180 градусам, соответственно, так как речь идет о равнобедренном треугольнике в первом случае, то его углы при основании равны между собой и составляют (180-24):2=78. Соответственно, если у второго треугольника угол при основании равен 78 градусам, то второй угол при основании также равен 78, а вершина равна 180-78*2=24. Из чего делаем вывод, что треугольники подобны друг другу, так как их углы соответствуют.