Помогите срочно! Рычаг находится в равновесии. Плечи рычага равны 0,1 м и 0,3 м. Сила, действующая на короткое плечо, равна 3 Н. Сила, действующая на длинное плечо-
Помогите срочно! Рычаг находится в равновесии. Плечи рычага равны 0,1 м и 0,3 м. Сила, действующая на короткое плечо, равна 3 Н. Сила, действующая на длинное плечо-
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Логично т.к плечи 10 см и 30 см то плечо 10 см принадлежит большей силе ТОгда из условия равновесия сил => F(большей)*0.1=F(меньшей)*0.3 => F(Б)=F(м)*0.3 делить на 0.1