Помогите!!!! Срочно!! синтаксический разбор предложения: Первые мореплаватели, покидая сушу, ориентировались по очертаниям берегов, по форме облаков и волн и, конечно, по звёздам.

Первые мореплаватели, покидая сушу, ориентировались по очертаниям берегов, по форме облаков и волн и, конечно, по звёздам. Мореплаватели- подлежащее, выражено существительным, подчеркивается одной прямой линией; Первые-определение, выражено прилагательным, подчеркивается волнистой линией; Покидая сушу - это деепричастный оборот. Подчеркивается точка тире _._._. Ориентировались - сказуемое, выражено глаголом, подчеркивается двумя чертами; Ориентировались (по чему?) по очертаниям (чего?) берегов, по форме облаков, волн, по звездам - это всё дополнение, это однородные слова, подчеркивается тире _ _ _ _ И - это союзы, просто обводим в кружок;