Помогите срочно сочинение по английскому языку "как я провел лето"сррроооооччччноооо
Разное
Помогите срочно сочинение по английскому языку "как я провел лето"сррроооооччччноооо
Ответ(ы):
Гость:
Я напишу на русском- а ты переведи на английском. Привет! Я Даша! Давай я тебе расскажу о том, как я провёл лето? В конце учебного года я уехал(а) к бабушке с дедушкой в деревню. И там я делала.... Гуляла с тем-то... Помогала убираться и т.д Со мной случались неприятности например или приятности:D
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Какие фразеологизмы следует использовать в предложениях, чтобы не исказить их смысл, но добиться более яркого впечатления? 1. Он оставил столичный ...
Разное
В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного предл...
Разное
1-ый вопрос) Объясните, по какой причине существа, живущие на Земле, не отрываются от её поверхности. 2-ой вопрос) Астрономы считают опасным для Зе...