Помогите срочно сочинение по английскому языку "как я провел лето"сррроооооччччноооо

Гость: Гость:

Я напишу на русском- а ты переведи на английском. Привет! Я Даша! Давай я тебе расскажу о том, как я провёл лето? В конце учебного года я уехал(а) к бабушке с дедушкой в деревню. И там я делала.... Гуляла с тем-то... Помогала убираться и т.д Со мной случались неприятности например или приятности:D