Помогите СРОЧНО!!!! Спасибо) Преобразуйте в многочлен: (p-2)^2+3p^2; 81x^2-(9x+7y)^2; c(2c-1)^2; -4(p-2a)^2; a(a-7)+(a+3)^2

Алгебра
Помогите СРОЧНО!!!! Спасибо) Преобразуйте в многочлен: (p-2)^2+3p^2; 81x^2-(9x+7y)^2; c(2c-1)^2; -4(p-2a)^2; a(a-7)+(a+3)^2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(p-2)^2+3p^2 = p^2 - 4p + 4 +3p^2 = 4p^2 - 4p + 4  81x^2-(9x+7y)^2= 81x^2 - 81x^2 - 126 xy - 49y^2 = - 126 xy - 49y^2  c(2c-1)^2 = c(4c^2 - 4c + 1) = 4c^# - 4c^2 + c  -4(p-2a)^2 = -4(p^2 - 4pa + 4a^2) = -4p^2 + 16 pa - 16 a^2  a(a-7)+(a+3)^2 = a^2 -7a + a^2 + 6a + 9 = 2a^2 - a + 9
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