Помогите СРОЧНО! Спасибо Преобразуйте в многочлен: x^2+(5x-3)^2; (3a-7b)^2-42ab; 3(x+y)^2; -a(3a+b)^2; (c+4)×c-(c+2)^2
Алгебра
Помогите СРОЧНО! Спасибо Преобразуйте в многочлен: x^2+(5x-3)^2; (3a-7b)^2-42ab; 3(x+y)^2; -a(3a+b)^2; (c+4)×c-(c+2)^2
Ответ(ы):
Гость:
Х²+25х²-30х+9 9а²-42ab+49b²-42ab=9a²-84ab+49b² 3x²+6xy+3y² -9a³-6ab-ab² c²+4c-c²-4c-4=-4
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