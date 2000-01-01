Помогите срочно!! Спишите пословицы, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки . Определите лицо, число , спряжения глаголов. 1. Друга на деньги (не) куп..ш.. . 2. Над другом посмеёш..ся - над собой поплач..ш.. . 3. Друж...
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Помогите срочно!! Спишите пословицы, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки . Определите лицо, число , спряжения глаголов. 1. Друга на деньги (не) куп..ш.. . 2. Над другом посмеёш..ся - над собой поплач..ш.. . 3. Дружба , что стекло, слома..ш.. - (не) почин..ш.. . 4. Дружба (не) терп..т обмана и рвет..ся там, где начина..т..ся ложь . 5. Дружба крепн..т правдой . 6. не тот друг, который мёдом маж..т , а тот, который правду в глаза скаж..т
Ответ(ы):
Гость:
Друга на деньги не купишь.над другом посмеёшься-над собой поплачешь.дружба что стекло сломаешь-не починишь.дружбаине терпит обмана и рвется там где начинаеться ложь.дружба крепнет правдой.
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