Помогите срочно! только те, кто точно знает ответ. Расскажите о главных героях оп??ры Иван Сусанин и их музыкальных характеристиках. только кратко, пож

Музыка
Помогите срочно! только те, кто точно знает ответ. Расскажите о главных героях оп??ры Иван Сусанин и их музыкальных характеристиках. только кратко, пож
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Герои: Иван Сусанин - крестьянин села  Домнина Антонида - дочь Ивана Сусанина Ваня - приёмный сын Ивана Сусанина  Богдан Собинин - ополченец, жених Антониды  Русский воин  Польский гонец  Сигизмунд, король польский  Хоры крестьян и крестьянок, ополченцев, польских паненок, рыцарей; балет польских панов и паненок
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