Помогите срочно! только те, кто точно знает ответ. Расскажите о главных героях оп??ры Иван Сусанин и их музыкальных характеристиках. только кратко, пож

Музыка

Помогите срочно! только те, кто точно знает ответ. Расскажите о главных героях оп??ры Иван Сусанин и их музыкальных характеристиках. только кратко, пож

Автор: Гость