Помогите срочно!!!! Три состава везли груз. Первый -? Второй-?,35% от первого Третий-?,5/7 от второго. Всего - 32т. Решительно уравнением Срочно!!!)

Гость: Гость:

X -вез первый 0,35x -вёз второй 0,35x*5/7=0,25x -вёз третий 32т --везли три состава x+0,35x+0,25x=32 1,6x=32 x=32:1,6 x=20т вёз первый состав 20*0,35=7т вёз второй состав 7*5/7=5т вёз третий состав