Помогите срочно!!!! Три состава везли груз. Первый -? Второй-?,35% от первого Третий-?,5/7 от второго. Всего - 32т. Решительно уравнением Срочно!!!)
Математика
Помогите срочно!!!! Три состава везли груз. Первый -? Второй-?,35% от первого Третий-?,5/7 от второго. Всего - 32т. Решительно уравнением Срочно!!!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X -вез первый 0,35x -вёз второй 0,35x*5/7=0,25x -вёз третий 32т --везли три состава x+0,35x+0,25x=32 1,6x=32 x=32:1,6 x=20т вёз первый состав 20*0,35=7т вёз второй состав 7*5/7=5т вёз третий состав
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