Помогите срочно)))У человека отсутствие потовых желез передается как сцепленный с X-Хромосомой рецессивный признак а раковины передается через Y хромосому по потомство можно ожидать в семье если известно и отсутствием потовых ж...

Биология
Помогите срочно)))У человека отсутствие потовых желез передается как сцепленный с X-Хромосомой рецессивный признак а раковины передается через Y хромосому по потомство можно ожидать в семье если известно и отсутствием потовых желез а од накол ее отец не имел потовых желез ч
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Гость:
Все возможно в нашем мире, даже то что не существует.
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