Помогите срочно)))У человека отсутствие потовых желез передается как сцепленный с X-Хромосомой рецессивный признак а раковины передается через Y хромосому по потомство можно ожидать в семье если известно и отсутствием потовых ж...

Биология

Помогите срочно)))У человека отсутствие потовых желез передается как сцепленный с X-Хромосомой рецессивный признак а раковины передается через Y хромосому по потомство можно ожидать в семье если известно и отсутствием потовых желез а од накол ее отец не имел потовых желез ч

Автор: Гость