Помогите!!!Срочно!!! В морском заливе на площади 30 га разводят мидий.Какой урожай можно получить,если в некоторых местах мидии скапливаются до 20 кг на 1м²?Обоснуйте разведение мидий в заливе с экономической и экологической т...

Биология

Помогите!!!Срочно!!! В морском заливе на площади 30 га разводят мидий.Какой урожай можно получить,если в некоторых местах мидии скапливаются до 20 кг на 1м²?Обоснуйте разведение мидий в заливе с экономической и экологической точки зрения. За Помощь Ваша Награда 15 балов)))

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