Помогите!!!Срочно!!! В морском заливе на площади 30 га разводят мидий.Какой урожай можно получить,если в некоторых местах мидии скапливаются до 20 кг на 1м²?Обоснуйте разведение мидий в заливе с экономической и экологической т...
Биология
Помогите!!!Срочно!!! В морском заливе на площади 30 га разводят мидий.Какой урожай можно получить,если в некоторых местах мидии скапливаются до 20 кг на 1м²?Обоснуйте разведение мидий в заливе с экономической и экологической точки зрения. За Помощь Ваша Награда 15 балов)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30000 *20 =600000 кг. = 600 тонн. Экономическая - является востребованным продуктом, и значит на него высокие цены при реализации и очень низкие затраты при разведении. Экологическая - является продуктом питания рыб, но не всех.
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