Помогите срочно! Время поджимает! Автомобіль проїхав першу третину шляху із швидкістю 30 км/год, другу третину із швидкістю 40 км/год, а решту шляху із швидкістю 50 км/год. Яка середня швидкість автомобіля?
Помогите срочно! Время поджимает! Автомобіль проїхав першу третину шляху із швидкістю 30 км/год, другу третину із швидкістю 40 км/год, а решту шляху із швидкістю 50 км/год. Яка середня швидкість автомобіля?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
(S/3)/V1+(S/3)/V2+(S/3)/V3=S/V(cp) 1/(3*30)+1/(3*40)+1/(3*50)=1/V(cp)---->38.28 км/ч