Помогите срочно з задачой Від села до міста легковий автомобіль доїхав за 2 год а вантажний-за 5 год.Знайдіть швидкість вантажного автомобіля,якщо швидкість вантажного автомобіля на 48 км/год менша від швидкості легкового

Алгебра

Помогите срочно з задачой Від села до міста легковий автомобіль доїхав за 2 год а вантажний-за 5 год.Знайдіть швидкість вантажного автомобіля,якщо швидкість вантажного автомобіля на 48 км/год менша від швидкості легкового

Автор: Гость