Помогите срочно з задачой Від села до міста легковий автомобіль доїхав за 2 год а вантажний-за 5 год.Знайдіть швидкість вантажного автомобіля,якщо швидкість вантажного автомобіля на 48 км/год менша від швидкості легкового
Алгебра
Помогите срочно з задачой Від села до міста легковий автомобіль доїхав за 2 год а вантажний-за 5 год.Знайдіть швидкість вантажного автомобіля,якщо швидкість вантажного автомобіля на 48 км/год менша від швидкості легкового
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х (км/ч) - скорость легкового автомобиля, тогда х - 48 (км/ч) - скорость грузового автомобиля. Уравнение: 5 * (х - 48) = 2 * х 5х - 240 = 2х 5х - 2х = 240 3х = 240 х = 240 : 3 х = 80 (км/ч) - скорость легкового автомобиля 80 - 48 = 32 (км/ч) - скорость грузового автомобиля Проверка: 2 * 80 = 5 * 32 = 160 (км) - шлях от села до мiста Вiдповiдь: 32 км/год - швидкiсть вантажного автомобiля.
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